Beliebtes Ausflugsziel im Kreis Viersen Der Tierpark, wie ihn keiner kennt

So kennen die meisten Besucher den Natur- und Tierpark Brüggen nicht: Es ist ruhig, keine Kinder wuseln über den Spielplatz, keine Menschen stehen an den Zäunen. An diesem stürmischen Mittwoch zeigen sich nur einige Tiere. Die Korsaks haben sich in die Tunnel verzogen, zwei der drei Erdmännchen flitzen mal kurz umher, sogar die wolligen Schafe haben sich untergestellt. Der Himmel ist grau, jeden Moment rückt Regen näher, der Wind wird stürmischer. Etwas trist sieht das menschenleere Gelände aus, ungewohnt ist die verschlossene Tür am Metallzaun.