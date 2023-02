Altweiber 2023 in Viersen Der Straßenkarneval hat begonnen

Mehrere tausend Menschen haben in den Städten und Gemeinden im Westkreis Viersen an Altweiber den Auftakt der tollen Tage und die liebevoll zelebrierten Rathausstürme genossen. Es waren die ersten nach den Jahren der Corona-Pandemie. Erneut entwickelte sich der Alte Markt in Viersen-Dülken zur Partymeile. „Rund 1.800 Menschen feierten dort“, berichtete ein Polizeisprecher. Bis zum späten Nachmittag war es fröhlich und friedlich. Bis 17.30 Uhr musste die Polizei lediglich zehn Platzverweise aussprechen, vier Personen wurden kurzzeitig in Gewahrsam genommen und dann ihren Eltern übergeben. Erneut wurde die Partymeile zum Hotspot für viele Jugendliche, die dort feierten. Ganze Einkaufswagen, gefüllt mit alkoholhaltigen Getränken, waren zu sehen. Kunststofflaschen von Kurzen und zertretende Kunststoffbecher zieren den Boden.