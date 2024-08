Aktion in Born Kinder dürfen sich „ihren“ Spielplatz wünschen

Was wünschen sich Kinder für den Spielplatz an der Schumannstraße in Born? Um diese Frage zu klären, führte die Brüggener Gemeindeverwaltung durch die Leiterin des Jugendtreffs Gaby Wintraken und den Leiter des Borner Jugendtreffs Fabian Stapper eine Befragung am besagte Spielplatz durch. Es ging nicht darum, was sich die Kinder dort wünschen. Denn auch die Anwohner und Eltern wurden in die Befragung einbezogen.