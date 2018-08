Der Sommer der Wespen: Hitze lässt mehr Wespen schwirren

Wespen-Population : Supersommer führt zu Wespenplage

Wespenplage Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Kreis Viersen In diesem Jahr gibt es eine besonders starke Wespen-Population. Um ihre Nester zu entfernen, braucht man eine Erlaubnis — sonst drohen bis zu 50.000 Euro Bußgeld

Sobald man im Garten sitzt und isst, kommen die Wespen. Sie krabbeln auf Marmeladenbrötchen und Grillwurst, kriechen ins Limonadenglas. Der August gilt als „Wespenmonat“: In dieser Zeit sind die Völker am größten, bevor die Tiere durch kühlere Temperaturen und Nahrungsmangel im Herbst sterben. Aber sind in diesem Sommer nicht viel mehr Wespen unterwegs als sonst? Diese Einschätzung bestätigt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Dass es in diesem Jahr so viele Wespen gibt, liegt an der anhaltenden Hitze. Die Schafskälte im Juni, die früher oft die Wespen-Population verringerte, blieb 2018 aus. Auch gab es keine Überflutungen. Diese Bedingungen, so erklärt der Nabu, führten dazu, dass die Nester groß wurden und besonders viele Wespen durchkamen.

Auch bei der Kreisverwaltung in Viersen sind die Klagen über die Wespenplage längst angekommen. „Bei der Unteren Naturschutzbehörde gehen in diesem Jahr sehr viele Meldungen von Wespen- und Hornissennestern ein“, berichtet Kreis-Sprecher Markus Wöhrl. In der Hochphase Mitte Juli zählte die Naturschutzbehörde täglich bis zu 80 Anrufer, die von den Mitarbeitern des Kreises informiert und beraten wurden.

Info Ablenkfütterung mit Trauben hilft Nutzen Wespen fressen die Fliegen im Haus und die Blattläuse im Garten. Ein großes Wespenvolk vertilgt pro Tag bis zu zwei Kilogramm Insekten. Die erwachsenen Tiere ernähren sich von Nektar, Pflanzen- und Obstsäften und übernehmen auch die Bestäubung. Im Gegensatz zu Bienen fliegen Wespen auch bei kühlem Wetter, Wind und Regen. Umgang Laut Nabu sollte man nicht versuchen, Wespen durch hektische Bewegungen oder Anpusten zu verscheuchen. Beides könnten sie als Bedrohung auffassen und dann stechen. Nahrungsmittel im Freien sollten abgedeckt werden, Fallobst von Bäumen sollte rasch aufgesammelt werden. Par­fums und Holzpolitur ziehen Wespen ebenso an wie bunte Kleider. Laut Nabu hilft eine Ablenkfütterung: In fünf bis zehn Metern Entfernung den Wespen eine andere Speise anbieten, am besten überreife Weintrauben. Keine Wespenfallen aufstellen: Darin ertrinken alte Tiere, aber nicht die aktiven, fitten.

Denn auch wenn die Tiere stören: Einfach das Nest entfernen darf man nicht. „Alle Wespen- und Hornissenarten fallen unter den Schutz wildlebender Tierarten“, erklärt Philippe Niebling von der Unteren Naturschutzbehörde. Auch für Wespen gilt Paragraph 39 des Bundesnaturschutzgesetzes. Danach ist es verboten, „wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten“. Auch ihre Lebensstätten dürfen nicht ohne vernünftigen Grund beeinträchtigt oder zerstört werden. Niebling zufolge seien die meisten Wespenarten – mit Ausnahme der Deutschen Wespe (Vespula germanica) – sogar besonders geschützt. „Viele Anrufer sind erstaunt, wie viele verschiedene Wespenarten es gibt“, sagt Niebling. Beispiel: Die Deutsche Wespe sei in der Regel die, „die gerne zu Kaffee und Kuchen auf Terrasse und Balkon kommt, noch lieber sogar zum Fleisch beim Grillen“.

Wer nun ein Wespennest umsiedeln oder Wespen oder Hornissen abtöten will, muss eine artenschutzrechtliche Befreiung beantragen. Für die Deutsche Wespe gilt dies nicht. Ohne Erlaubnis kann das Entfernen eines Nestes jedweder Art allerdings teuer werden: Wer die Nester besonders geschützter Arten entfernt und die Tiere tötet, kann mit bis zu 50.000 Euro Bußgeld bestraft werden. Bei der Deutschen Wespe kostet das Abtöten eines Nestes ohne Grund bis zu 10.000 Euro.

Die artenschutzrechtliche Befreiung kann bei der Unteren Naturschutzbehörde angefordert werden. Die Nachfrage ist groß: „In diesem Jahr haben wir schon rund 200 Genehmigungen erteilt, um Wespennester umzusiedeln oder zu entfernen“, sagt Niebling. „Das Argument, man sei gegen Wespen- oder Hornissenstiche allergisch, reicht für eine artenschutzrechtliche Befreiung nicht aus“, fügt Niebling hinzu. „Da diese Begründung sehr häufig unbegründet genutzt wird, ist ein ärztliches Attest erforderlich.“

Im Beratungsgespräch erläutern die Mitarbeiter der Naturschutzbehörde auch, welchen Nutzen die Tiere haben: „Wespen fressen Mücken, Hornissen fressen Wespen“, sagt Niebling. „Deshalb sollte beispielsweise ein Nest im Gartenschuppen bleiben, wo es ist.“ Problematisch werde es an Mauerschlitzen und Rollladenkästen von Häusern oder Büros. Hornissen etwa fressen sich sogar durch Dämmmaterial und Gipskarton. Sterben sie in ihren Höhlen, können an den Wänden von innen braune, stinkende Flecken entstehen. In solchen Fällen muss das Nest entfernt werden. Dabei wird zunächst geprüft, ob es komplett greifbar ist – dann kann es umgesiedelt werden. Geht das nicht, müssen die Tiere getötet werden, das Nest wird entfernt.