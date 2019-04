Experte aus Schwalmtal : Die Kunst zu kleben

Seit mehr als drei Jahrzehnten sind sie eine Art Duo: Jürgen Klingen und der Klebstoff. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Jürgen Klingen ist Experte für Klebstoffe. Und ist überzeugt: Vielen Handwerkern und Betrieben kann Kleben das Leben leichter machen.

Dass einmal ein ganzer Laster an einen Kran geklebt werden könnte, hat Urmensch Ötzi bestimmt nicht gedacht, als er mit Birkenpech die Steinspitzen an seinen Pfeilen anbrachte. „Die verklebten Metallbolzen hatten einen Durchmesser von sieben Zentimetern“, sagt Jürgen Klingen und erinnert sich an den Weltrekord von 2012. „Eine Stunde lang hing ein Lkw mit zehn Tonnen Gewicht daran.“ Der gebürtige Niederkrüchtener und promovierte Chemiker, der heute in Schwalmtal lebt, hat Klebstoffe und das Kleben als Prozess jahrzehntelang erforscht: Für mehr als 35 Jahre arbeitete er in Forschung, Entwicklung und Anwendungstechnik für die Firma 3M Deutschland. Eine Stunde lang hing der Laster an der Klebeverbindung und brachte 3M den Eintrag ins ­Guinness-Buch der Rekorde ein.

Klingen ist überzeugt: „Kleben ist die Zukunft.“ Klebetechnik könne an vielen Stellen Zeit und Energie sparen. Vor allem gebe es aber Stoffe, die nur durch Kleber verbunden werden könnten. Dazu gehörten im Grunde alle Verbindungen, die Kunststoffe beinhalten: Kunststoff mit Glas, Metall oder anderen Kunststoffen. Empfindliches Material wird schonend verbunden. „Glasfassaden können beispielsweise mit einem speziellen doppelseitigen Klebeband geklebt werden“, sagt Klingen. Im Leichtbau, wie bei Fahrrädern, Autos oder Flugzeugen ermöglicht das Kleben, Karbonfasern oder leichtere Metalle wie Aluminium zu verwenden und so Gewicht zu sparen. Auch bei Crash-Tests bei Autos können geeignete Klebeverbindungen einen Aufprall abfedern und Insassen vor zusätzlichen Schäden schützen. Alles mit weniger Aufwand als beim Schweißen – und weniger Gewicht durch leichtes Metall.

Zur Person Jürgen Klingen promovierte in Wales Studium Jürgen Klingen studierte Chemie an der Uni Duisburg, die Promotion erfolgte bei Robert Gillard an der University of Wales. Von 1996 bis 2017 leitete er das European Corporate Materials and Process Laboratory von 3M in Neuss und war für die Technologieentwicklung und Markteinführung von neuen Klebstoffen, Klebebändern, Folien und Beschichtungen für Europa zuständig.

Doch so einfach ist das Kleben auch wieder nicht: „Bei einer Schweißnaht oder einer Schraube ist es einfacher, die Verbindung zu überprüfen. Es ist greifbar,“ sagt Klingen. Beim Kleben sei der einzige Weg sicherzugehen, dass die Verbindung hält, jeden einzelnen Schritt zu kontrollieren. Kurzum: Die einzige Möglichkeit, eine sichere Verbindung zu garantieren, ist bei der Vorbereitung und beim Kleben keinen Fehler zu machen.

In seinem neuen Buch erklärt Klingen, wie im Handwerk oder in der Industrie das Kleben zum erfolgreichen Ersatz für herkömmliche Verbindungsmethoden werden kann. Das 316 Seiten dicke Fachbuch „Fügetechnologie Kleben – eine Anleitung für den zeitgemäßen und sicheren Klebprozess in Industrie und Handwerk“ erscheint am 17. Juli im Verlag Wiley-VCH, kostet 129 Euro und ist im Buchhandel und im Internet erhältlich. Bei der Umsetzung eines Produkts mit Verklebung gibt es viel zu bedenken: Wie genau soll das Ergebnis aussehen? Mit wem kann man zusammenarbeiten? Danach geht es ans Testen der Bestandteile. Welcher Kleber hält den Bedingungen stand, denen das Produkt später ausgesetzt ist? Kälte, Hitze, Feuchtigkeit oder UV-Strahlung: Unter Extrembedingungen wird im Labor oder in der Werkstatt getestet. Danach wird ein Prototyp erstellt und im Einsatz getestet. Sind das richtige Material gefunden und der Härtetest bestanden, geht es in die Umsetzung.

Für seine Begeisterung an Klebetechnik habe es kein Schlüsselerlebnis gegeben, sagt Klingen. Aber jemanden, der sein Interesse entfacht hatte: „Ich hatte einen sehr guten Chemie-Lehrer am Gymnasium in Mönchengladbach.“ Chemie sei zwar viel trockene Theorie, aber spannend in der Praxis. Klingen: „Als damals jemand für die Forschungsarbeit für Klebemittel gesucht wurde, wollte ich diese Stelle unbedingt haben.“ Trotz seiner internationalen Karriere ist Schwalmtal sein zu Hause geblieben. „Ich hatte Glück – ich habe meine Arbeit immer hier in der Region gefunden. Und ich muss draußen sein, im Grünen.“