In Brüggen Rat beschließt Naturerlebnisräume

Außerplanmäßig stimmte der Brüggener Gemeinderat den Ausgaben für einen Fledermausdetektor in Höhe von 2000 Euro zu. Ein Antrag auf Förderung bei der Sparkassen Stiftung Natur und Kultur Kreis Viersen wurde bereits im Dezember bewilligt, dadurch erhält die Gemeinde Brüggen für die Installation des Fledermausdetektors am Borner See oder am Burgwall mit Infotafel und Sitzmöglichkeiten insgesamt 14.000 Euro Förderung. In Abstimmung mit der Biologischen Station, die die Daten zur wissenschaftlichen Bearbeitung zur Verfügung gestellt bekommt, soll der Fledermausdetektor je nach besserer Eignung an einem der Orte installiert werden.