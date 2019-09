Politik in Viersen : Ein starkes Zeichen für den Klimaschutz

Aus der „Fridays for Future“-Bewegung in Viersen war die Idee entstanden, sich vor Ort mit einer Petition für die Ausrufung des Klimanotstands in der Kreiststadt einzusetzen. Foto: Joerg Knappe

Viersen Der Viersener Rat wird ohne Umweg über den Umweltausschuss direkt entscheiden, ob die Kommune den Klimanotstand ausrufen soll. Darauf einigten sich die Mitglieder des Umweltausschusses am Donnerstagabend.

Im April hatte eine Gruppe um Heidelberger und Höflich die Petition „Viersen unterstützt die Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands“ gestartet, bis August unterschrieben rund 1900 Viersener. Die Idee hinter dem Begriff Klimanotstand: Ruft eine Kommune ihn aus, soll bei künftigen politischen Entscheidungen berücksichtigt werden, dass diese sich nicht oder möglichst wenig negativ aufs Klima auswirken. So soll zum Beispiel der CO 2 -Ausstoß reduziert werden. Die Unterschriftenliste und ein Schreiben mit Forderungen ließen Heidelberger und Höflich der Stadtverwaltung zukommen, die das Thema dann als „Anregung/Beschwerde“ gemäß Paragraf 24 der Gemeindeordnung NRW auf die Tagesordnung für die nächste Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz setzte. Vorgesehen war eigentlich, dass der Ausschuss die Anregungen nur zur Kenntnis nimmt – und erst in der übernächsten Sitzung über das Thema Klimanotstand diskutiert. Doch dazu kommt es jetzt nicht mehr.