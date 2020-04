Zurück in Viersen : 13.000 Kilometer durch 15 Länder

Andreas Klatt besuchte auf seiner Radreise eine Klosterschule in Myanmar. Foto: Andreas Klatt

Viersen Der Radreisende Andreas Klatt ist wieder in Viersen. Seine Tour verlief anders als geplant — und endete vorzeitig. Das nächste Ziel hat der 34-jährige Viersener aber schon vor Augen.

Gestartet ist Andreas Klatt im August 2019 in Viersen. Sein Plan: Mit dem Rad bis Mai 2020 nach Vietnam. Bis dahin hat der selbstständige Piercer es nicht ganz geschafft, die Corona-Krise machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Statt der geplanten 17.000 Kilometer legte er insgesamt eine Strecke von 13.000 Kilometern durch 15 Länder zurück, flog schließlich von Thailand aus zurück in die Heimat.

Einen seiner letzten Stopps machte Klatt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Doch die Freude auf Dubai sollte bereits am ersten Tag vergehen. „Das Hostel im Zentrum zu erreichen, war eine Odyssee, Zäune auf den Straßen machten die Überquerung unmöglich, dazu kam ein rücksichtloser Verkehr ohne Platz für Fahrräder.“ Bereits am zweiten Tag sei ihm Dubai zudem als gekünstelt und ohne jeden Charme vorgekommen: „Die Menschen dort scheinen nur mit sich oder ihrem Business beschäftigt zu sein, es gab kein Gemeinschaftsgefühl, man sah kaum alte Menschen, die in den Städten und Dörfern meiner Reise alleine durch ihr Dasein eine Geschichte erzählten.“ Daher habe er sich auf Indien gefreut: „Das Land ist unglaublich vielseitig und einzigartig, bietet viel Raum für die eigene, individuelle Wahrnehmung und ist wirklich spannend.“

Info Mit Zwischenstopp in Deutschland Notfall Wegen eines familiären Notfalls hatte Andreas Klatt seine Reise nach rund 6000 Kilometern zwischenzeitlich unterbrochen und war von der Türkei aus nach Viersen zurückgekehrt. Anfang Dezember 2019 flog er wieder, setzte die Radtour vom Iran aus fort.

In Neu-Delhi sei er stets von vielen Menschen umgeben gewesen, die ihn als „Exoten“ betrachtet hätten, berichtet Klatt. Eine anstrengende Erfahrung: „Von morgens bis abends musste ich Fragen über mich, meine Heimat und meine Tour beantworten.“ Zudem wurde er regelmäßig mit Armut konfrontiert, erlebte Slums und miserable hygienische Zustände. „Ich wollte es mir aber nicht zu einfach machen und immer in tollen Hotels schlafen oder in Franchise-Restaurants essen“, so Klatt. „Suchte ich zu Beginn meiner Reise oft den Weg raus aus der Zivilisation, so sehr genoss ich diese in jener Zeit. Waschen mit warmem Wasser zähle ich seither dazu.“ Doch ihn „packte“ das Land mit Taj Mahal, unzähligen Street-Food-Ständen, der abwechslungsreichen Landschaft und einer interessanten, tief verwurzelten Religion, Ritualen und einer uralten Kultur.

Andreas Klatt in Indien vor dem berühmten Taj Mahal. Das Land habe ihn „gepackt“, berichtet er. Foto: Andreas Klatt

Die nächste Station war Nepal, hier ging es, um die Berge zu umgehen, für ihn durch einige Nationalparks. „Die Schilder davor wiesen auf dort anzutreffende, freilaufende Tiere hin, etwa Bengalische Tiger, Elefantenbullen, Leoparden, Panzernashörner oder Sumpfkrokodile.“ Nach der Durchquerung des Darjeeling-Tee-Anbaugebiets wurde dem 34-Jährigen klar, dass sich das Coronavirus rasant verbreitete und es zu einer Pandemie kommen sollte. „Fieberkontrollen in Behörden und vor Sehenswürdigkeiten wurden zur neuen Normalität, und in der Fahrradreise-Community kam langsam Nervosität auf.“ Doch zunächst sollte Myanmar „erfahren“ werden, dessen Vielseitigkeit den Viersener begeisterte. Die 1700 Kilometer lange Route führte ihn durch Dschungel, sandige Ebenen und Berglandschaften und vorbei an bezaubernden Stränden.