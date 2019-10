Stadtteilentwicklung in Viersen : Ein neuer Manager für Süchteln

Nils Kleemann besetzt im Auftrag der Stadt das neue Stadtteil-Büro. Der Bochumer möchte eng mit den Süchtelnern zusammenarbeiten.

Eine allzu empfindliche Nase darf Nils Kleemann derzeit nicht haben. Denn am Arbeitsplatz des neuen Innenstadtmanagers für Süchteln riecht es mehr als dezent nach frisch aufgebrachter Wandfarbe. „Wir sind noch ganz am Anfang“, sagt der 32-Jährige, „der Boden kommt auch noch rein, die Küche kommt noch rein“. Immerhin: Es gibt schon Tische, Stühle und Regale im neuen Süchteln-Büro an der Tönisvorster Straße 6. Für Kleemann reicht das vorerst, um seiner Arbeit nachzugehen. Dazu gehört jetzt vor allem erst Mal, die Süchtelner kennenzulernen. Denn gemeinsam mit ihnen möchte er den Stadtteil stärken.

Seit Anfang August hat Kleemann in dem ehemaligen Ladenlokal an zwei Tagen pro Woche Sprechstunde. „Süchteln ist für mich ein Projekt von mehreren“, sagt der Bochumer, der für das Dortmunder Planungsbüro „Stadt und Handel“ auch Plettenberg im Sauerland betreut. „Es kommen immer mal wieder Bürger oder Händler rein, die Fragen stellen“, erzählt er. Manchmal ist er einfach Servicekraft, stellt den Kontakt zum Ortsbürgermeister oder zu Fachabteilungen in der Stadtverwaltung her. Er sieht sich aber auch als Netzwerker, der Gleichgesinnte zusammenbringt, um Ideen voranzutreiben. Um das leisten zu können, muss er natürlich erst Mal Kontakte knüpfen. „Ich bin noch dabei, mich bei Händlern und Gastronomen vorzustellen“, sagt der 32-Jährige.