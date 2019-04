Happelter Heide in Brüggen : Wenn die Elektromotoren wieder surren

Brüggen Der Luftsportverein lädt zum großen Wettbewerb ein. 100 Piloten gehen mit ihren Modellflugzeugen an den Start.

(RP) Der Luftsportverein (LSV) Brüggen-Schwalmtal ist am Wochenende Ausrichter eines der größten Modellflugwettbewerbe der Klasse Elektrosegelflug in Deutschland. Auf seinem Vereinsgelände in der Happelter Heide in Brüggen wird nämlich am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, der Burgpokal 2019 als Teilwettbewerb zur Weltmeisterschaft im Elektroflug ausgetragen.