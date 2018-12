Brüggen/Niederkrüchten: 1000 Besucher an elf Krippenstätten

Brüggen/Niederkrüchten Rund 45 Kilometer lang ist der Krippenweg zwischen St. Martin Oberkrüchten und St. Mariä Himmelfahrt Bracht. Vor vier Jahren wurde er ins Leben gerufen und zieht immer mehr Besucher an.

In den sechs Ortsteilen Born, Bracht, Brüggen, Elmpt, Niederkrüchten und Oberkrüchten sind kunstvoll gestaltete Nachbildungen der Geburtsszene des Christuskindes mit Maria und Josef, Ochse, Esel, Engel, Hirte und den Weisen aus dem Morgenland zu entdecken. Am Sonntag, 30. Dezember, 14 bis 17 Uhr, haben rund 60 Ehrenamtler ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt.

„Es geht uns darum, das Brauchtum zu erhalten, dass die Familien an Weihnachten mit ihren Kindern zur Krippe gehen“, sagt Edelgard Houben. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin an St. Nikolaus Brüggen hat den Krippenweg vor vier Jahren ins Leben gerufen. „Mittlerweile sind es wohl an die 1000 Besucher, die die elf Krippenstätten besuchen“, sagt die 48-Jährige. „Man meint, man wäre in Assisi. Dabei ist es Lüttelbracht oder Born.“

Edi Houben selbst trägt in ihrer Heimatkirche St. Nikolaus Brüggen am 30. Dezember Meditationstexte bei besinnlicher Krippenmusik vor. Die Krankenschwester, die sich seit Jahrzehnten in der Kirche engagiert, verweist schon jetzt auf den Krippenweg 2019/2020 unter dem Motto „Wir sind alle Königskinder“. Aus diesem Anlass stellte der Künstler Ralf Knoblauch am zweiten Weihnachtstag in St. Nikolaus Figuren aus, um auf das Fünfjährige einzustimmen.