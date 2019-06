Kreis Viersen : Der Kreis Viersen will den Klima-Notstand ausrufen

Kreis Viersen Der Kreis Viersen wird als einer der ersten Landkreise in Nordrhein-Westfalen den Klima-Notstand ausrufen. Entscheiden muss das der Kreistag; eine Mehrheit ist nach Informationen unserer Redaktion dafür.

Und auch in Schwalmtal haben die Grünen beantragt, dass sich die Gemeinde der Resolution zur Ausrufung des „Climate Emergency“ (Klima-Notstand) anschließt und Maßnahmen trifft, damit Schwalmtal schneller CO 2 -neutral wird. Flankiert wird der Antrag mit einem Bündel weiterer Anträge. So wollen die Grünen beispielsweise, dass die Gemeinde ein Geschirr-Mobil anschafft. Die mobile Spülmaschine soll dann gratis an Schützenbruderschaften oder Vereine bei größeren Festen verliehen werden und mithelfen, dass weniger Plastikmüll entsteht.