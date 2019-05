Klimaschutzpreis Schwalmtal : Jetzt für Klimaschutzpreis bewerben

Die Frühjahrsputz-Aktion „Schwalmtal räumt auf“ gewann 2017. Foto: Sroka, Birgit (bigi)

Schwalmtal Der Klimaschutzpreis 2019 in Schwalmtal ist mit 1000 Euro Preisgeld dotiert.

Der Klimaschutzpreis von Innogy wird in diesem Jahr zum dritten Mal in Schwalmtal ausgelobt. Das Energieunternehmen stellt insgesamt 1000 Euro als Preisgeld zur Verfügung, um damit besondere Leistungen im Natur- und Umweltschutz auszuzeichnen.

Der Klimaschutzpreis kann an Bürger, Vereine, Unternehmen, Initiativen, Schulen, Kindergärten verliehen werden. Gegenstand der Auszeichnung können Ideen und Initiativen sowie praktische Aktivitäten insbesondere folgender Art sein:

Maßnahmen zur Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen, wie etwa Lärmschutz und Maßnahmen zur CO 2 -Reduktion, Gewässer-Renaturierung, Erhalt natürlicher Lebensräume, Initiativen zur Abfallbeseitigung.

Maßnahmen zur spürbaren Umweltverbesserungen, wie beispielhaft Schaffung umweltorientierter Wohn- und Arbeitsbereiche, die Erhaltung oder Neuanlage von Grün- oder Erholungszonen.

Maßnahmen zur wirkungsvollen Energieeinsparung, wie etwa Einsatz neuer Technologien in der Wärmeerzeugung, Energiespartechnologien in der Beleuchtung (LED), Wärmedämmmaßnahmen in der Gebäudetechnik.

In den vergangenen Jahren ging der Klimaschutzpreis etwa an die Bienen-AG der Janusz-Korczak-Realschule, Fortuna Dilkrath oder an die Organisatorinnen des Frühjahrsputzes in der Gemeinde Schwalmtal. Dabei wurden auch kleine Projekte mit großer Wirkung gefördert.

Besondere Antragsunterlagen sind für die Teilnahme nicht erforderlich. Die Bewerbung ist bei der Gemeinde Schwalmtal, Fachbereich 3 (Planung, Verkehr und Umwelt), Markt 20 in Schwalmtal einzureichen oder per E-Mail an info@gemeinde-schwalmtal.de zu schicken.

Der Vorschlag ist für eine Beurteilung durch eine Jury ausreichend schriftlich zu erläutern. Mit der Abgabe der Unterlagen erklären sich die Teilnehmer einverstanden, dass ihre Arbeiten gegebenenfalls veröffentlicht werden. Abgabeschluss ist bis Ende August. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Info Weitere Informationen gibt es unter www.innogy.com/klimaschutzpreis. Ansprechpartnerin ist Stefanie Samedi unter Telefon 0201 1220925

(RP)