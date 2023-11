Brauchtum am Niederrhein Viersens St. Martin ist der härteste

In der Woche des Namenstags vom heiligen Martin hat sich Torsten Schormann für den goldenen Helm entscheiden. Der gehört, mit Rüstung und Umhang, zu seiner Ausstattung als Heiliger. Bis zu zwölf Auftritte stehen in seinem Terminplan: er war am Wochenende der St. Martin beim großen Martinsmarkt in Viersen, nun geht er auch in Altenheime.