FürVie Viersen : „Der Haushalt hat keine visionären Aspekte“

„Hören Sie auf, die Stadt tot zu sparen und nur das Notwendigste zu investieren“, forderte Hans-Willi Pertenbreiter (FürVie). Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Unsere Redaktion dokumentiert die Haushaltsreden im Wortlaut.

Von Hans-Willi Pertenbreiter

Liebe Viersener Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Wie der Haushalt 2019 letztendlich abschließt, wissen wir nicht. Eingebracht wurde er ursprünglich mit einem Plus von 400.000 Euro. Genehmigt wurde er dann mit einem Plus von 173.000 Euro. Nachdem wir lange über Steuererhöhungen diskutiert hatten.

Ob es so kommt oder es mehr oder weniger wird, sieht man konkret erst, wenn hoffentlich irgendwann im Frühjahr der Jahresabschluss vorliegt. Es könnte sogar sein, dass die Steuererhöhungen überflüssig waren.

Und das ist nach wie vor die Krux bei den städtischen Haushalten. Den verbindlichen Jahresabschluss gibt’s nicht am 31.12., sondern erst Monate später.

Wenn man sich die letzten Jahre mal anschaut sieht man, dass bis auf wenige Ausnahmen ein krasser Unterschied zwischen Planung und letztendlichem Jahresabschluss lag.

2015 war es ein Unterschied von 12,4 Millionen Euro, der Jahresfehlbetrag belief sich deshalb nur auf 2,2 Millionen Euro.

2016 ein Unterschied von 10,8 Millionen Euro, das Minus der Planung von 21,6 Millionen Euro wurde quasi halbiert.

2018 gab es dann wieder eine besonders positive Überraschung. Statt einem Minus von 460.000 Euro wurde tatsächlich ein Überschuss von drei Millionen Euro ermittelt.

Und 2020 gibt’s schon bei der Planung innerhalb weniger Monate immer neue Überraschungen. Bei der Einbringung des Haushaltes wurde ein Jahresüberschuss von 120.000 Euro prognostiziert. Am 15.11. waren wir schon bei 328.000 Euro und am 25.11. schon bei 1,3 Millionen Euro Überschuss.

Die Auszahlungen für Investitionen sind auf 15,9 Millionen Euro kalkuliert oder besser gesagt geschätzt worden. Damit sollen alle wichtigen Investitionen abgedeckt sein. Das sind zwei Millionen Euro weniger als 2019, da sollten wir immerhin 18 Millionen Euro investieren.

Berücksichtigen muss man allerdings, dass dieses Investitionsvolumen nicht nur mit städtischem Geld geschätzt ist, sondern auch mit den Zuschüssen aus eventuellen Fördermitteln. Es hört sich aber erst mal toll an, wenn wir im nächsten Jahr fast 16 Millionen Euro investieren wollen.

Die Investitionsliste dazu ist bei weitem nicht ausreichend. FürVIE sieht darin nur das dringend notwendige Minimum an Investitionen.

Wir haben das Haushaltssicherungskonzept erfolg-reich verlassen und wären jetzt in der Lage innova-tiver mit der Haushaltsplanung umzugehen. Der Investitionsstau ist viel größer als diese Liste. Aber das erfordert auch mehr Personal. Deshalb hat FürVIE in der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mehrere Änderungsanträge zum Stellenplan und zum Haushalt eingebracht.

FürVIE hatte beantragt den Kreditdeckel aufzuheben. Durch Verlassen der Haushaltssicherung will man mehr Spielraum schaffen. Dann muss der Rat den Raum auch freigeben. Weg mit dem Kreditdeckel und verantwortungsvoll mit dem Haushalt wirtschaften. Wenn wir wollen, dass die Stadt Viersen sich weiterentwickeln soll, dann wird dies nur mit einem größeren Investitionsvolumen realisiert werden können.

Mit großer Mehrheit abgelehnt!

FürVIE hatte beantragt die Wiederbesetzungssperren endgültig zu streichen. Es ist unbestritten, dass die Stadtverwaltung in mehreren Fachbereichen Personalengpässe hat. Nach unserer Auffassung tragen die Wiederbesetzungssperren mit zu diesen Engpässen bei.

Es kann sein, dass beim Ausscheiden einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters die Stelle mehrere Monate nicht besetzt wird. Also bleibt die Arbeit eines ganzen Arbeitsplatzes liegen oder muss von anderen Mitarbeitern übernommen werden. Dies stellt, bis die Stelle neu besetzt wird, eine Mehrbelastung für die in dem jeweiligen Bereich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dar.

Unser Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

FürVIE hatte auch einen Änderungsantrag zur direkten Einsparung gestellt. In mehreren Ausschüssen wurde bereits die geringe Auslastung unserer Übergangsheime für Asylanten diskutiert. Im Haushalt sind gut zwei Millionen Euro für eine neue Containeranlage des Übergangsheims Schmiedestraße eingeplant. Der Abbau der alten Container ist auch noch mit 240.000 Euro veranschlagt. Da viele unserer Übergangsheime nur gering belegt sind, könnten die Bewohner der Schmiedestraße auch auf die freien Unterkünfte in den anderen Übergangsheimen verteilt werden. Dort wäre eine bessere Unterbringung als in nicht mehr zeit-gemäßen Containern möglich. Neben der besseren Unterbringung der Bewohner würden wir im Haushalt locker über zwei Millionen Euro einsparen. Außerdem gehört das Grundstück der Stadt und liegt mitten im Gewerbegebiet Schmiedestraße.

Die knapp 10.000 qm stellen dringend erforderliche Gewerbefläche dar. Dort könnten mindestens vier bis fünf Unternehmen angesiedelt werden. Denn gerade kleine Gewerbegrundstücke sind zurzeit sehr gefragt. Das Grundstück könnte an die GMG übertragen werden und diese trägt die Kosten der Erschließung des Grundstücks für die Gewerbenutzung. Mit dem Verkauf der Grundstücke könnten diese Kosten gedeckt werden. Und wir haben wieder den Standort Viersen für mehrere Unternehmen gesichert oder es kommen sogar neue Unternehmen nach Viersen. Der Kämmerer wird sich über neue Arbeitsplätze und mehr Gewerbesteuer freuen und kann weiter Geld für Investitionen freigeben. Wir haben das Haushaltssicherungskonzept verlassen und trotzdem wollen wir doch weiter sparen. Und den Asylanten in Viersen wollen wir doch akzeptable Unterkünfte bieten. Hier wäre eine gute Möglichkeit gewesen beides zu realisieren, gute Unterkünfte und über zwei Millionen Euro sparen. Mit großer Mehrheit abgelehnt. Ich habe letztens einen Artikel über die Grünen in der RP gelesen. Da ging es darum, den Klimaschutz im Leitbild der Stadt Viersen zu verankern und für den Klimaschutz ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Personelle und finanzielle Ressourcen fehlen uns nicht nur beim Klimaschutz. Und schön war dann der letzte Satz: Dafür benötige es mehr Mut und Entschlossenheit, als es die Mehrheit des Stadtrats gezeigt hat.

Das sehen wir mit unseren drei Anträgen genauso. Mut und Entschlossenheit ,unsere Stadt Viersen für die Zukunft stark zu machen. Ihre Ablehnung zu unseren Anträgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, drückt eigentlich nur aus: weitermachen wie bisher, nur kein Risiko, keine Innovation, nichts Zukunftsorientiertes für unsere Stadt. Aber das kennt FürVIE ja auch schon von unserem Antrag vom 18.05.2019 zur Neuorganisation der städtischen Tochter GMG mit der Wirtschaftsförderung, dem Stadtmarketing, Tourismus und Citymanagement.

Abgelehnt!

Hier hätte mit einem kooperierenden, gemeinsamen Auftreten wirtschaftlich gehandelt werden können. Diese Stadt braucht wirtschaftliches und zukunftsorientiertes Denken und Handeln. Und wenn die Verwaltungsspitze das nicht alleine hinbekommt, könnte dieser Rat es steuern. Dazu fehlt Mut und Entschlossenheit, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wirtschaftliches und zukunftsorientiertes Denken und Handeln fehlt auch bei den Überlegungen die Alte Post als Verwaltungsgebäude anzumieten. Private Investoren sind auch in Viersen sehr wichtig, ohne Zweifel. Da wird uns aber eine Planung vorgelegt, ohne irgendeine Alternative. Wir machen diesen kommunalpolitischen Job jetzt seit fast 15 Jahren und immer wieder standen die vielen angemieteten Verwaltungsgebäude zur Dis-kussion. Und weder der vorige Bürgermeister noch die jetzige Bürgermeisterin war/ist in der Lage, eine wirklich zukunftsweisende Planung auf den Weg zu bringen. Das sogenannte Konzept für die Anmietung der ehemaligen Reichspost ist nichts anderes als eine Verschwendung von Steuergeldern. Denn wir mieten nur. Und wir bezahlen mit diesem Vertrag auch im Laufe der nächsten Jahre den kompletten Umbau. Und welchen Wert haben wir nach Ende des Mietvertrages? Keinen! Das Steuergeld ist weg! Egal ob das Objekt 800.000 oder 1,8 Millionen Euro gekostet hätte, wenn die Stadt es gekauft und selbst die Instandsetzung übernommen hätte, dann wäre der Wert bei der Stadt geblieben und die Steuergelder richtig angelegt. Aber zu so viel Mut, Entschlossenheit, wirtschaftlichem und zukunftsorientiertem Denken und Handeln hat es auch hier nicht gereicht.

Eine Alternative wäre zum Beispiel der Neubau eines Verwaltungsgebäudes. Ein Grundstück für den Erweiterungsbau des Stadthauses ist direkt vor der Tür vorhanden.

Und anscheinend gab es beim Bau des Stadthauses auch schon Pläne dazu, die irgendwo in einer Schublade verschwunden sind. Vielleicht kann man ja mal danach suchen und dann eine realistische Planung für einen Neubau erarbeiten, ach nee, erarbeiten lassen.

Und nicht wieder aufzeigen wie es nicht geht, wie es so bei vielen Anträgen üblich ist, sondern aufzeigen wie es geht!!!

Tja, Mut und Entschlossenheit! Fehlten auch bei Sven! Unser Energieversorger beteiligt sich an der Entwicklung eines Elektroautos in Verbindung mit einem Carsharing-Projekt. Ist doch erstmal nicht so abwegig. Und was passiert? Der Aufsichtsrat der NEW lässt den üblichen Passus „unter Vorbehalt der Zustim-mung des Rates“ streichen. Aus Termingründen, kann man den Zeitungsberichten von den öffentlichen Sitzungen des Mönchengladbacher Stadtrates entnehmen. Zwei Bürgermeister und eine Bürgermeisterin sind ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrates und enthalten sich mutig bei der Abstimmung im Aufsichtsrat. War das mutig? Denen müsste doch klar gewesen sein, dass die Bezirksregierung das Projekt kippen wird. Warum haben die nicht zumindest auf eine Nachholung der Ratsbeschlüsse bestanden? Mit ihrer Enthaltung haben sie deutlich gemacht, dass sie das Projekt nicht ablehnen, sondern die Beschlussfolge kritisieren. Also ein Formfehler. Und damit hätten die drei doch positiv auf die Bezirksregierung einwirken können um den Formfehler zu beheben. Schade, wäre bestimmt ein interessantes Projekt gewesen, im Rahmen unserer Bemühungen dem Klimawandel entgegen zu treten. Jetzt wird die NEW getreten und wehe, die retten die Investition von 2,5 Millionen Euro nicht. Bis jetzt gibt es dazu kein schlüssiges Konzept. Und es gibt auch keinerlei Anzeichen der Bürgermeister, sich in den Disput mit der Bezirksregierung einzubinden und durch nachgeholte Beschlüsse das klimafreundliche Projekt zu retten.

Aber vielleicht erfahren wir das ja noch aus dem Mönchengladbacher Teil der Zeitung.

Zurück zum Viersener Haushalt. FürVIE hat das sogenannte IT-Konzept für die Schulen bereits bei der ersten Vorlage voooor…..zwei Jahren als viel zu schwach und als Fehlplanung kritisiert. Und siehe da, wir hatten Recht!

Mit einer sehr guten Vorlage, die FürVIE gerne unterstützt, werden jetzt nochmal 500 TEUR in den Haushalt eingestellt, damit wenigstens die Erstinstallation gesichert ist. Leider reicht aber auch das nicht. Und wer ist schuld? Herr Laschet! Der hatte nämlich die tolle Idee, beim Digitalpakt Schule – sie erinnern sich, das Geld von der Bundesregierung, das zur Verteilung an die Länder weitergegeben wurde – beim Digitalpakt Schule den Begriff Schule neu zu definieren. Somit bekommen nicht nur die klassischen Schulformen, wie wir sie in Viersen haben, aus dem Fördertopf Zuschüsse, sondern auch jeder der nur im Entferntesten das Wort Schule in seinem Namen führt. Der Empfängerkreis ist dadurch so extrem erweitert worden, dass die Kommunen in NRW wesentlich weniger Fördergelder bekommen, als sie ein-geplant hatten. Für Viersen fehlen jetzt zwei Millionen Euro, die wir dringend gebraucht hätten um die Digitalisierung der Schulen schnell voranzubringen. Denn Digitalisierung ist nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Man könnte sogar sagen Vergangenheit. Wir sind viel zu spät, leider wie viele andere Kommunen auch und dann nimmt uns der Landeschef auch noch ein paar Milliönchen ab. Vorbei an jeder Realität!

Gut, jetzt hätten wir ja die zwei Millionen Euro in den Haushalt 2020 einarbeiten können. Wo das Geld herkommen könnte, habe ich vorhin schon vorgetragen. Komisch, entspricht der gleichen Summe, die wir da versemmeln.

Ich war beim Investieren! Nicht zu vergessen: Die Schultoiletten werden immer noch nicht umfassend saniert. Nur so hier ein bisschen und da ein bisschen. Jetzt haben wir erst mal 50.000 Euro für Planungskosten in den Haushalt eingestellt! Der erste Antrag zur Sanierung der Schultoiletten war übrigens von FürVIE, gestellt am 15.03.2018!

Thema Neuverschuldung: In der örtlichen Presse war zu lesen: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute raten der Bundesregierung zur Rückkehr in die Neuverschuldung. Das Festhalten an der schwarzen Null im Bundeshaushalt wäre grundfalsch. Die Regierung solle lieber den begrenzten Spielraum für neue Schulden und mehr öffentliche Investitionen nutzen, den die Schuldenbremse zulässt.

Genauso sieht FürVIE es auch beim Haushalt der Stadt Viersen. Hören Sie auf, die Stadt tot zu sparen und nur das Notwendigste zu investieren. Jetzt haben wir endlich wieder die Möglichkeiten mehr zu tun, als nur das Notwendigste. Und die Niedrig-zinsphase ist noch nicht vorbei.

Ein Investitionsbeispiel ist der Radfahrverkehr in Viersen. FürVIE hat schon am 25.10.2018 einen Antrag für die Planung und Realisierung von Radschnellwegen zwischen den vier Viersener Stadtteilen ge-stellt. Der ist dann mal in die Schublade gelegt worden, wo dran steht VEP – Verkehrsentwicklungsplan. Da liegen aber auch noch Anträge anderer Fraktionen drin. Somit liegt unser Antrag da nicht einsam. Diese Anträge kamen auch schon weitgehend vor unserer Diskussion über den sogenannten Klimanotstand. Den haben wir ja nicht beschlossen, weil in einer umfangreichen Vorlage alles glaubhaft aufgeführt wurde, was wir schon gemacht haben und noch machen wollen um dem Klimawandel entgegenzutreten.

Eine Maßnahme wäre, wenn die Viersener Bürgerinnen und Bürger mehr mit dem Fahrrad erledigen könnten, also in Viersen, in allen vier Stadtteilen. Mir wird niemand widersprechen, wenn ich sage, dazu müssten wir an den Fahrradwegen dringend was tun und bei Radschnellwegen den Fahrrädern auch Vorfahrt einräumen. Warum tun wir es nicht? Weil diese Planung nur gemeinsam mit dem sonstigen Verkehr – also motorisierten Individualverkehr – sprich Verkehrsentwicklungskonzept realisiert werden kann.

Wieso? Ich denke, wir wollen dem Fahrradverkehr die Priorität eins geben, vor dem Autoverkehr.

Warum fangen wir damit nicht an?

Jetzt werden einige sagen, wir fangen doch an! Nein, nicht mit einem grundsätzlichen Radverkehrskonzept für alle Stadtteile. Wir fangen erst mal mit einem Traum der Bürgermeisterin an. Sorry, so stand es im öffentlichen Teil der Lokalzeitung und was in der Zeitung steht, darf ich auch verwenden.