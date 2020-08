Spielplatz-Check in Viersen-Süchteln : So gut ist der Spielplatz am Siebenweg

So gut ist der Spielplatz am Siebenweg

Seilbahn, Drehteller, Schaukel, Rutsche, Wippe, Sandhütte – auf mehr als 2000 Quadratmetern Fläche hat der Spielplatz am Siebenweg in Süchteln eine Menge zu bieten. Foto: Martin Röse

Süchteln Der gut 2000 Quadratmeter große Platz punktet bei den Testern mit attraktiven Spielgeräten. Eins hätten sie bei dem heißen Wetter besonders gerne ausprobiert, genau das ist allerdings defekt.

Wie gut sind Viersens Spielplätze? Das testen Benjamin (8), Maximilian (6) und Harvey (3) täglich für die RP-Leser. Heute: der Kinderspielplatz am Siebenweg in Süchteln.

Der Spielplatz Ein großer Hügel samt Rutsche, Rasenflächen, alte Bäume – der gut 2000 Quadratmeter große Spielplatz am Siebenweg in Süchteln bietet neben den Spielgeräten auch Platz zum Toben. Einfamilien- und Reihenhäuser sowie Doppelhaushälften liegen in Rufweite entfernt, aber auch viergeschossige Wohnhäuser befinden sich in der Nähe.