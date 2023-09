Einkaufen in Viersen So sieht die neue Buchhandlung im Viersener Zentrum aus

Am 17. Juli hat die Thalia Mayersche am neuen Standort an der Hauptstraße 13 eröffnet. Doch es war erst der Eröffnung erster Teil: An diesem Freitag, 22. September, können Kunden ab 9.30 Uhr das dann komplett neu gestaltete Ladenlokal entdecken. „Wir setzen in Viersen das neue Ladenbaukonzept um, das eine Mischung aus Thalia- und Mayersche-Elemente enthält“, erläutert Unternehmenssprecherin Julia Benkel. Die Investition in die Viersener Filiale - konkrete Zahlen wollte sie nicht nennen - sei eine Investition in die Zukunft.