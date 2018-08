Der Dülkener Stadtgarten - Erholung ganz nah

WILLICH Der Alleen-Radweg führt vom Norden Willichs bis nach Mönchengladbach. Er bietet Picknickplätze und viel zum Entdecken

Entlang der 6,1 Kilometer langen Strecke schaut man auf alte Stellwerke, fährt unter Autobahnbrücken hindurch und kann einige Aussichtspunkte anfahren. Zudem gibt es einige historische Gebäude am Weg wie den Willicher Bahnhof, der von 1874 bis 1979 neben dem Güterverkehr die wichtigste Verbindung für Stahlarbeiter darstellte. Eine alte Rangierlok, die an der Strecke in Schiefbahn-Niederheide steht, erinnert daran.

Familien mit kleinen Kindern können unterwegs anhalten und Verschnaufpausen einlegen. So sind etwa in der Nähe des Willicher Bahnhofs Tische und Bänke für ein Picknick vorhanden, alternativ gibt es auch Picknickplätze am Formerweg in Münchheide.