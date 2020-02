Brüggener bei „Wer wird Millionär?“ : Michael Gumpert hat bei Jauchs Millionärsquiz viel riskiert

Info

1. Freuen Sie sich mit den anderen Opfern der Streiche darüber,

dass Max und Moritz das Handwerk gelegt wurde!

A: Dank! Nun ist‘s/ B: der Übeltäterei!/ C: vorbei mit/ D: Gott sei

2. Wer braucht gute Nerven, um womöglich zum Matchwinner zu werden?

A: Fünfzollwassermann/ B: Siebenmeilenzwilling/ C: Neunellenjungfrau/ D: Elfmeterschütze

3. Begegnen einem viele kluge, alte Männer, dann trifft man einen ...?

A: Reich Lich/ B: Massen Haft/ C: Dutzend Fach/ D: Haufen Weise

4. Dem Buchstaben des Gesetzes nach begehen Schwarzfahrer eine Straftat, weil sie sich Leistungen ...?

A: erkriechen/ B: erschleichen/ C: erschlurfen/ D: erschleppen

5. Hat Supermodel Delevingne einen Earl Grey bestellt, dann möchte ...?

A: Cung Fuu/ B: Yu Doo/ C: Cara Tee/ D: Taecwon Doo

6. Was kommt auch heute noch bei der Insektenbekämpfung zum Einsatz?

A: Wanzenkleber/ B: Ameisenkitt/ C: Mückenkleister/ D: Fliegenleim

7. Welche beiden Adjektive werden bedeutungsgleich verwendet?

A: einfallsreich & einfallslos/ B: zahlreich & zahllos/ C: kinderreich & kinderlos/ D: wortreich & wortlos

8. In Zeiten wachsender Digitalisierung entstehen weltweit immer mehr ...?

A: Server-Farmen/ B: Modem-Höfe/ C: WLAN-Scheunen/ D: IT-Ranches

9. Was dient häufig als Beispiel für Agonist und Antagonist?

A: Gehirn und Geist/ B: Bizeps und Trizeps/ C: Magen und Darm/ D: Penis und Vagina

10. Für wessen Fahrzeugflotte entwickelte eine im Umfeld der RWTH Aachen gegründete Firma Elektroautos?

A: Pferdesportturnier CHIO/ B: Polizei NRW/ C: Deutsche Post/ D: EU-Kommission

11. Wer kommt auf insgesamt über 200 Millionen Euro Spielergehalt während seiner Karriere?

A: Dirk Nowitzki/ B: Oliver Kahn/ C: Stefan Kretzschmar/ D: Timo Boll

12. „How long, how long must we sing this song? How long, how long?“, fragt sich der Interpret in ...?

A: Sunday Bloody Sunday/ B: No Woman No Cry/ C: Losing My Religion/ D: Come As You Are

13. Welches Land grenzt nicht nur an EU-Mitgliedsstaaten?

A: Tschechien/ B: Schweiz/ C: Portugal/ D: Luxemburg

Lösung: 1DACB, 2D, 3D, 4B, 5C, 6D, 7B, 8A, 9B, 10C, 11A, 12A, 13B