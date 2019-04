Viersen-Süchteln : Brite stellt in der „Fabrik für Genusskultur“ aus

Adam Birtwistle stellte sich bei der Vernissage in Viersen vor. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

VIERSEN Zum ersten Mal überhaupt in Deutschland sind die Exponate von Adam Birtwistle in Viersen zu sehen.

Politiker wie Charles de Gaulle, Richter und ganz normale Menschen, Schafe und Schweine, Roastbeef und Erbsenfrauen – für den englischen Künstler Adam Birtwistle hat jedes Motiv, so scheint es, die gleiche Bedeutung und verdient es, gemalt und gezeichnet zu werden. Da hängt ein gutes Dutzend Porträts von ehrwürdigen langnasigen Richtern mit und ohne Perücke, roter Robe, schwarzem Kragen und weißer Schleife an der Wand. Alle leuchtend auf schwarzem Grund. Die Größe der Bilder reicht von Brieftaschenformat bis zu einem mittelgroßen Format. Dicht aneinander hängen sie und deklinieren die Arroganz und Müdigkeit der richtenden Männer, ihren gewohnt kritischen Blick auf fast schon karikierende Weise durch. Und dann hat sich doch da ein kleines Schwein in Spezialrobe zwischengepfuscht.

Zum ersten Mal in Deutschland sind seine Arbeiten nun in Viersen zu sehen. In der „Fabrik für Genusskultur“ an der Düsseldorfer Straße 31. Hier hat Claudia Holthausen die Möglichkeit entwickelt, kleinere und größere kulturelle Veranstaltungen anzubieten. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) nannte in ihrer Begrüßung dieses private Engagement eine Bereicherung der kulturellen Landschaft Viersens.

Birtwistle, so erzählt Holthausen, sei der Freund einer Freundin, den sie während eines Aufenthaltes in der Normandie kennenlernte. Sofort sei sie begeistert gewesen von der Kombination zwischen dem altmeisterlichen Können und der subversiven Ironie, die in Birtwistles Bildern steckt. Holthausen beschloss, eine Auswahl seiner Ölbilder, Gouachen und Keramiken auszustellen.

Birtwistle wurde 1959 im englischen Eton geboren. Seit er sieben Jahre alt war, berichtet er, habe er begeistert und ständig gemalt. Studien an Akademien hat er begonnen, aber niemals abgeschlossen. Dafür hat er zahlreiche Ausstellungen in Großbritannien, den USA, Frankreich, den Niederlanden gezeigt.

Seine kleinen und großen Bilder erzählen Geschichten ohne Ende. Und Birtwistle kann seine eigenen Geschichten zu den Arbeiten erzählen: von einem Abzählvers für Kinder, der zu der Zeichnung eines Stücks Roastbeef geführt hat, von einem Gedicht von Samuel Coleridge-Taylor, das Grundlage einer weiteren ist.

Er macht aus einer Erbsenschote eine Frau, hängt einem Schwein eine Serviette um und setzt ihn vor einen Teller voller Fleisch, er porträtiert den Kopf eines Schafs. Und wenn er Teller und Tassen bemalt, so sei das nur ein anderes Medium für seine Motive. Seine Bilder sind nicht nur gut und pointiert gemalt, sie sind in ihrer leisen (niemals beleidigenden) Respektlosigkeit auch erfrischend frech.