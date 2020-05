Erziehung in Schwalmtal : Betreuung mit kreativen Ideen

Am Bewegungskindergarten Schier hängt ein Plakat „Wir vermissen Euch“ mit Fotos vom gesamten Kita-Team. Foto: Kita

In den vier kommunalen Kitas in Schwalmtal gibt es bisher ausreichend Notbetreuungsplätze. Das Coronavirus hat den Alltag stark verändert. Was die Kitas jetzt tun, um mit Kindern und insbesondere den Vorschülern Kontakt zu halten.

Nach der Ausweitung der Notbetreuung wird es auch in den vier kommunalen Kitas in Schwalmtal langsam voller. „In der ersten Woche war nur ein Kind bei uns, dann kamen rasch weitere dazu“, sagt Sonja Inderfurth von der Kita Waldnieler Heide. Statt der sonst 65 Jungen und Mädchen kümmern sich zwei Betreuer nun um maximal acht Kinder.

Wegen der Corona-Krise wurden in den Kitas zunächst nur Kinder aufgenommen, deren Eltern beide systemrelevanten Berufen nachgingen. Dann wurde der Kreis auf Kinder erweitertet, deren Vater oder Mutter solchen Tätigkeiten ausübten. Seit vergangener Woche wird zudem der Nachwuchs von berufstätigen Alleinerziehenden betreut. Kapazitätsprobleme gibt es aktuell noch nicht. „Zurzeit gibt es noch ausreichend Platz für alle“, sagt Petra Götz, Leiterin des Fachbereichs Jugend und Familie bei der Gemeinde Schwalmtal. In den kommunalen Einrichtungen werden zwischen zwei und acht Kinder betreut. Allerdings rechnet Götz damit, dass es langsam wieder mehr Kinder werden. Dies hat auch Konsequenzen für das Personal: Bei mehr als zehn Kindern müssen drei Gruppen eingerichtet werden.

Info Zehn Kitas im Gemeindegebiet Kitas In Schwalmtal gibt es vier kommunale Kitas: das Familienzentrum Anna Polmans, den Kindergarten Lüttelforst, den Bewegungskindergarten Schier und die Kita Waldnieler Heide, zudem sechs in freier Trägerschaft. Für 1. August ist zudem der Start des neuen Waldkindergartens mit 20 Plätzen geplant. Notbetreuung In Schwalmtal gab bisher es laut Verwaltung keine Engpässe bei der Notbetreuung; auch der Kreis Viersen mit Einrichtungen in Schwalmtal, Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Tönisvorst hat bisher die Betreuung sichergestellt.

Im Bewegungskindergarten Schier ist es zurzeit ebenfalls deutlich ruhiger: Statt 70 werden dort lediglich 13 Mädchen und Jungen betreut. Und der Alltag hat sich durch die Coronavirus-Pandemie vollkommen verändert. „Es ist ruhig und irgendwie einsam“, meint Kita-Leiterin Inga Schäben-Buscher. Die Kinder würden immer wieder fragen, wann denn die anderen auch wieder kommen. Gerade jetzt seien Rituale für die Kidner wichtig wie das gemeinsame Frühstück, spielen oder singen.„Wir begrüßen die Kinder mit Maske und Handschuhen, messen bei jedem eintreffenden Kind die Temperatur“, sagt Inderfurth. Wegen Krankheit musste sie aber noch kein Kind abweisen.

Sonja Inderfurth von der Kindertagesstätte Waldnieler Heide sagt: „Viele Kinder sind zwar froh, dass sie in die Kita können. Aber sie vermissen ihre Freunde.“ Jetzt seien sie in anderen Gruppen untergebracht, müssten neue Freundschaften schließen. Aber alle müssten sich mit der außergewöhnlichen Situation arangieren. „Wir versuchen, mit allen Kindern in Kontakt zu bleiben“, sagt Schäben-Buscher.

So wurde trotz der zeitweisen Schließung ein Fotowettbewerb organisiert, das Team dachte sich Osterüberraschungen aus, es gab eine Steinkette in Waldniel und eine Steinschlange begann direkt am Kindergartengelände. Dazu gab es Überraschungsbriefe für Kinder und Eltern. „Auch dabei haben wir versucht, unser Konzept als Bewegungskindergarten mit einzubringen“, sagt die Leiterin der Einrichtung. So wurden etwa Fotos vom Kita-Team bei leichten Turnübungen gemacht und zu einem Bewegungswürfel zusammengestellt.“ Die Kinder erhielten einen Bogen, aus dem sie dann den Würfel basteln konnten.

Jetzt wünscht sich Inga Schäben-Buscher, „dass alle gesund durch die Krise kommen und wir uns bald wieder in der Kita wiedersehen“. Als Zeichen des Vermissens hängt ein jetzt auch ein buntes Plakat vor der Kita: „Wir vermissen Euch“ steht drauf, dazu gibt es Fotos des Kita-Teams. Besonders hart sei die Schließung für die Vorschüler. „Es tut mir besonders für unsere Ranzenrocker leid, viele Ausflüge und Aktionen konnten für sie jetzt nicht stattfinden“, sagt Inga Schäben-Buscher. Den Vorschülern fehle jetzt der Abschluss der Kindergartenzeit. Gerade für sie wäre es gut, wenn sie vor dem Wechsel in die Schule nochmal in die Kita könnten.