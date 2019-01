VIERSEN : Der 1. FC Viersen will sein Team noch ergänzen

Daniel Saleh trat als Trainer zurück und zog sich wieder auf die Position des Sportlichen Leiters zurück. Foto: Verein

VIERSEN Die bisherige Saison erlebte der Landesliga-Absteiger eine Achterbahnfahrt. Jetzt soll es nur noch aufwärts gehen.

Von Steven Salentin

Der 1. FC Viersen hat im vergangenen Jahr wahrlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt. Nach dem bitteren Abstieg aus der Fußball-Landesliga hatte sich der Traditionsverein den direkten Wiederaufstieg auf die Fahne geschrieben, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Nach dem Wechsel auf der Trainerbank scheint es aber wieder bergauf zu gehen am Hohen Busch, zumindest die zweitplatzierten Giesenkirchener befinden sich in Schlagdistanz.

Der Saisonverlauf Mit hohen Erwartungen an sich selbst, und als heißer Kandidat auf den Aufstieg gehandelt, startete der 1. FC Viersen in die Bezirksliga-Saison. Zunächst wurde die Mannschaft von Daniel Saleh ihrer Favoritenrolle auch gerecht, doch mit der Niederlage gegen den Lokalrivalen TDFV am siebten Spieltag begann eine Negativserie mit nur zwei Siegen aus zehn Partien, an deren Ende Saleh vorzeitig seinen Hut nahm. Er zog sich auf die Position des Sportlichen Leiters zurück und überließ den Platz auf der Trainerbank interimsweise dem Viersener Urgestein Klaus Fleßers, bis im Sommer Kemal Kuc der neue Chefcoach wird.

Das war gut Dass Kuc trotz der Misere seine Zusage für die kommende Saison gab, zeugt von der Strahlkraft des 1. FC, denn der 39-Jährige gilt im Kreis Mönchengladbach/Viersen als einer der besten seines Fachs. Kuc wurde nie müde zu betonen, dass der Verein ihm eine tolle Perspektive biete. Bis zu seiner Amtsübernahme steht aber vorerst Klaus Fleßers im Mittelpunkt, der es – wieder einmal – geschafft hat, für Ruhe zu sorgen. Nach drei Siegen aus drei Spielen hat der 1. FC Viersen „nur“ noch fünf Punkte Rückstand auf Platz zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigen würde, und steht zu Beginn der Wintervorbereitung als bestes Grenzland-Team doch noch vor dem TDFV. Der Einzug ins Kreispokalfinale, der mit einem 7:6-Erfolg im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Mönchengladbach bereits im Oktober besiegelt wurde, kann zweifelsohne auch als Erfolg betrachtet werden. Gegner am 22. April ist der A-Ligist SC Hardt.

Das war schlecht Die eingangs erwähnte Schwächephase kostete den Viersenern eine Top-Platzierung. Das größte Manko liegt im Defensivbereich: Mit Ausnahme von Fortuna Dilkrath (37) und dem SC Victoria Mennrath (46), der dafür aber den mit Abstand besten Angriff der Liga stellt, hat kein Team aus den Top Ten der Liga mehr Gegentore kassiert als der 1. FC (32). Bei dieser Anzahl an kassierten Treffern sind 38 eigene Tore deutlich zu wenig, so dass das Torverhältnis der Fleßers-Auswahl im schlimmsten Fall zum Verhängnis werden könnte.

Personalien Stand jetzt gibt es einen Zu- und einen Abgang in den Viersener Reihen. Laut Daniel Saleh arbeite der Verein derzeit noch an einer weiteren Personalie und werde alle Entscheidungen in den kommenden Tagen gesammelt bekanntgeben.