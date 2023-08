Denkmäler in Viersen Letzter Besuch in der Samt- und Seidenweberei

Die Geschichte der Samt- und Seidenweberei begann 1839. In diesem Jahr gründete Albert Weyermann das Unternehmen in Dülken. Was in Dülken an Futterstoffen und -seiden hergestellt wurde, hatte höchste Qualität und wurde weltweit geschätzt. Bei der Pariser Weltausstellung 1855 errang das Unternehmen die Preismedaille der ersten Klasse. Diese Qualität hielt sich durch alle Jahrzehnte.