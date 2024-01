Auftakt am Freitag, 16. Januar Demos in Nettetal und Viersen gegen Hass und Extremismus geplant

Am Donnerstag wurde für die Nettetaler Demonstration (Motto: „Haltung zeigen - für Demokratie, gegen Hass und Extremismus“) ein großes Banner gemalt, das noch zusammengenäht werden muss. „Extremismus - ob von rechts oder von islamistischer Seite - ist zurzeit für viele Menschen ein Thema. Sie wollen etwas tun“, meint der Nettetaler Grünen-Sprecher. Als aktuelles Beispiel nennt er das Geheim-Treffen von AfD, Werteunion, einzelnen CDU-Mitgliedern und Rechtsextremisten Ende November in Potsdam, bei dem ein „Masterplan“ für so genannte Remigration diskutiert wurde — eine Massenverdrängung all jener, die nach rechtsextremer Ideologie nicht zum deutschen Volk gehören und deswegen nicht in Deutschland leben sollen, unabhängig davon, ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht. Oder auch ein aktueller Skandal um eine Scharia-Polizei an einer Gesamtschule in Neuss.