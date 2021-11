Erneut Eindringlinge in Schwalmtal-Hostert : Demolierte Fenster an der Kent School

Demolierte Fenster an der Kent School

Erneut Eindringlinge in Schwalmtal-Hostert

Das Areal in Schwalmtal-Hostert ist immer wieder ziel von Polizei-Einsätzen. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Erneut ist die Polizei im Kreis Viersen zum Gelände der früheren Kent School in Schwalmtal-Hostert gerufen worden. Laut Zeugen haben Unbekannte dort Fenster eingeschlagen. Doch das war nicht ihr einziges Vergehen.

Die Polizei ermittelt, nachdem sich eine Gruppe von Menschen Zutritt zum umzäunten Gelände der früheren Kent School in Schalmtal-Hostert verschafft hat. Sie wurde deswegen am Donnertag gegen 21.20 Uhr alarmiert. Zeugen hatten laut Polizei berichtet, dass Eindringlinge auch mehrere Scheiben eingeschlagen hätten. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf zwei Männer (20 und 21 Jahre) aus den Niederlanden. Bei beiden fanden sie Drogen; weitere Betäubungsmittel spürte ein Polizeihund in dem Fahrzeug der Männer auf. Die Polizei nahm sie vorläufig fest.