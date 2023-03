Rathausmarkt in Viersen Demo für Energie- und Mobilitätswende

Unterstützt wurde die Aktion auch von der Gewerkschaft Verdi, die mehr Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr verlangte. Verdi-Mitglieder waren auch am Freitag in den Warnstreik getreten. Erneut beteiligten sich Mitarbeiter der NEW mobil und aktiv, etliche Busverbindungen fielen aus. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) haben die Teilnahme der Gewerkschaft Verdi am Klimastreik und Klimademonstrationen von Fridays for Future stark kritisiert. Dies sei laut BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter eine gefährliche Grenzüberschreitung, die Arbeitskämpfe und allgemeinpolitische Ziele miteinander vermische.