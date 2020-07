Demo gegen Tagebau : Klimaaktivisten belagern Viersener Baufirma

Viersen Aktivisten gegen den Tagebau und Klimaschützer haben am Donnerstag vor dem Gelände des Tiefbau-Unternehmens Lücker protestiert. Das Viersener Unternehmen ist im Auftrag von RWE am Abriss der Landstraße L277 beteiligt.

Eine Gruppe Klimaaktivisten und Klimaschützer hat am Donnerstagnachmittag vor dem Gelände des Viersener Tiefbau-Unternehmens Lücker demonstriert. Beteiligt waren nach Angaben der Mitorganisatorin Julia Pesch unter anderem Mitglieder der Gruppe Parents for Future Kreis Viersen und der Grünen Jugend/Kids Willich. Die Aktivisten hatten Schilder mit Aufschriften wie „Firma Lücker: Schuld an Zerstörung von Heimat und Natur – zieht die Bagger ab von der L277“ dabei.

Seit einigen Tagen protestieren Tagebaugegner gegen den Abriss der Landstraße L277 zwischen dem Erkelenzer Stadtteil Keyenberg und Lützerath für den Braunkohletagebau Garzweiler. Demonstrationen wie jene in Viersen sollen „den Protest zu den Verursachern tragen“, sagt Pesch. „Die Firma Lücker ist seit mindestens 2008 an Abrissarbeiten für die Fortsetzung des Braunkohletagebaus für RWE beteiligt“, ergänzt die Viersenerin. Die Demonstranten fordern „die Firma Lücker auf, alle Abrissmaßnahmen in den Dörfern und an der L277 zu stoppen und keine weiteren Aufträge von RWE mehr anzunehmen und durchzuführen.“