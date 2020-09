Kommunalwahl 2020 in Viersen : Demo gegen AfD-Versammlung

Die AfD macht am Samstag, 5. September, eine Wahlkampfveranstaltung im Süchtelner Weberhaus. Foto: Nadine Fischer

Viersen „Viersen bleibt vielfältig“ heißt am Samstag das Motto in Viersen-Süchteln. Rund um den Weberbrunnen und am Lindenplatz ist eine Demonstration geplant.

Der AfD-Kreisverband Viersen lädt für Samstag, 5. September, 18 Uhr, geladene Gäste zu einer Infoveranstaltung zu Kommunalwahlen ins Süchtelner Weberhaus ein. Unter anderem sprechen der Nettetaler AfD-Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk und der Landtagsabgeordnete Martin Vincentz.

Das Aktionsbündnis „Kreis Viersen stellt sich quer“ ruft deshalb für 17 Uhr zu einer zweieinhalbstündigen Demonstration unter dem Motto „Viersen bleibt vielfältig“ rund um den Weberbrunnen und den Lindenplatz auf. „Wir haben eine großartige Stadt mit unterschiedlichsten Menschen, Kulturen und Ansichten“, sagt Mirko Danek vom Aktionsbündnis. „In unserem zukünftigen Stadtrat brauchen wir keine Menschen, die dies verändern wollen.“