"Dein Radschloss" : Kreis Viersen erhält Fördermittel für Radboxen

Kreis Viersen Die abschließbaren Boxen sollen unter anderem an Standorten in Viersen, Nettetal, Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten installiert werden.

Wer gern mit dem Rad unterwegs ist und es sicher verwahrt wissen will, hat im Kreis Viersen bald an 13 Standorten die Möglichkeit, das Rad in einer abschließbaren Box unterzubringen. Wie der Kreis Viersen mitteilte, habe der Kreis im vergangenen Jahr Förderanträge für „Dein Radschloss“-Radboxen beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gestellt, um dem wachsenden Bedarf an hochwertigen Radabstellanlagen gerecht zu werden. Jetzt kam die gute Nachricht: Der VRR gibt dem Kreis Viersen eine Förderzusage in Höhe von 324.100 Euro.

Für den Förderantrag hatte der Kreis insgesamt rund 460.000 Euro kalkuliert – wie hoch die Kosten tatsächlich sein werden, stehe erst nach Beauftragung, Ausführung und Abrechnung aller Arbeiten fest, erläuterte der Kreis. Das Konzept „Dein Radschloss“ verbinde hochwertige Fahrradboxen mit einem digitalen Buchungs- und Zugangssystem, teilte der Kreis mit. Insgesamt sind im Kreisgebiet 113 Radboxen vorgesehen. Im Westkreis sollen die Boxen am Busbahnhof im Brüggener Zentrum, in Nettetal an den Bahnhöfen in Breyell und Kaldenkirchen sowie am Doerkesplatz in Lobberich, in Niederkrüchten am Lindbruch, in Schwalmtal-Waldniel an der Kirche sowie an den Bahnhöfen in Viersen-Boisheim und Viersen-Dülken platziert werden. Wenn alles glatt laufe, so der Kreis, könnten die Boxen zum Jahresende aufgestellt werden.