Vorfall in Schwalmtal-Waldniel : Bagger beschädigt Leitung: Häuser geräumt

Vorfall in Schwalmtal-Waldniel

Die Feuerwehr sorgte an der Oderstraße für den Brandschutz. Foto: Meuter, Peter (pm)

Schwalmtal Defekte Gasleitung an der Oderstraße. Dort hatte ein Bagger am Montagmorgen eine Leitung beschädigt, Gas trat aus.

(busch-) Laut Kreispolizei Viersen ist die Oderstraße in Schwalmtal-Waldniel gestern ab 10 Uhr für rund anderthalb Stunden gesperrt gewesen. Ein Bagger hatte bei Straßenarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Dadurch trat Gas aus. „Die Bewohner von fünf Häusern mussten ihr Zuhause verlassen“, sagt Schwalmtals Feuerwehrsprecher Timo Smets. Die Feuerwehr sorgte auch für die Absperrung, die NEW kümmerte sich um das Leck in der Leitung. Verletzt wurde niemand. Gegen 11.15 Uhr war die Oderstraße wieder frei.