Kreis Viersen Viersener Debattierclub kooperiert jetzt mit VHS

„Das Angebot fügt sich sehr gut in unser Kursprogramm für die politische Bildung ein“, erklärt Markus Wöhrl, bei der VHS Leiter des Fachbereichs Mensch, Gesellschaft und Wissenschaft. „Während soziale Medien darauf ausgerichtet sind, Konflikte mit Hilfe von Gefühlsausbrüchen zu vergrößern, wollen wir dazu beitragen, dass der Austausch von Argumenten und auch der Kompromiss wieder stärker gepflegt werden.“ Der Debattierclub trifft sich etwa alle zwei Wochen dienstags um 19 Uhr im Bürgerhaus Dülken, Lange Straße 2. Die nächsten Themen sind: „Sollen die Rundfunkgebühren abgeschafft werden?“ (14. Februar), „Soll es in Deutschland mehr direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild geben?“ (28. Februar) und „Soll das Bargeld abgeschafft werden?“ (14. März). Besonders eingeladen sind Debattier-Neulinge. Sie können sich am Dienstag, 7. Februar, zu einem ersten Kennenlernen und Ausprobieren treffen.