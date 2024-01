Debatte in Viersen Soll am Busbahnhof härter durchgegriffen werden?

Weil Fakten erfahrungsgemäß eine gute Grundlage für eine Debatte sind, besorgte sich Richard Staff vom Pro-Team Zahlen von der Polizei. „Ich wurde in der Kreispolizeibehörde freundlich empfangen und dann gebeten, die Fragen per E-Mail zu schicken“, berichtete er. Helin Kücükdag, ebenfalls Pro-Team, wollte mit dem Streetworker sprechen, der für die Jugendlichen am Busbahnhof zuständig ist. „Leider habe ich keine Antwort auf meine E-Mail bekommen“, berichtete sie. Was sie sogleich in der Debatte verwendete. Dass der Streetworker augenscheinlich so viel zu tun habe, dass er nicht mal eine E-Mail beantworten könne. Und die Stadt deshalb härter durchgreifen müsse.