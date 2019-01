Kriminalität: Datenklau bei Schummer und Schiefner

Kreis Viersen Die beiden Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis Viersen gehören zu den Opfern des Hackerangriffs. Von Beiden wurden die Handynummern im Internet veröffentlicht, von Uwe Schummer auch die Privatadresse.

Wahrscheinlich am Montag wird Udo Schiefner eine neue Handynummer bekommen. Zunächst wird die neue Nummer noch einer Sicherheitsprüfung unterzogen. Deshalb dauert das ein paar Tage länger. Der SPD-Bundestagsabgeordnete gehört zu den Opfern des Datendiebstahls, bei dem ein Hacker private Daten von Politikern, Prominenten und Journalisten ins Internet gestellt hatte. „Bei mir war die Handynummer öffentlich einsehbar, aber der Angreifer hat sich auch Zugriff auf meinen E-Mail-Account verschafft“, berichtet Schiefner. „Man fühlt sich unbehaglich, ganz klar“, sagt der SPD-Politiker.

Der geständige 20-Jährige gab an, „aus Verärgerung über öffentliche Äußerungen der betroffenen Politiker, Journalisten und Personen des öffentlichen Lebens gehandelt zu haben.

Schiefner befand sich im Urlaub, als er von dem Datendiebstahl erfuhr. „Zuerst habe ich davon im Internet gelesen, bevor ich von einer staatlichen Stelle informiert wurde, dass ich betroffen war.“ Am Samstagabend, nach seiner Rückkehr, wurde Schiefner vom Staatsschutz informiert. Er möge auf jede Kleinigkeit achten, ob Auffälligkeiten auftreten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie habe sich bislang noch nicht bei ihm gemeldet. „Mir wurde gesagt, es würden sich Spezialisten bei mir melden, das ist bisher nicht geschehen“, so Schiefner. Er kritisierte die Behörde, die die Betroffenen nicht informiert hatte, während die gestohlenen Daten tagelang im Netz präsentiert wurden. „Man muss sich schon die Frage stellen, ob die nicht gut genug aufgestellt sind“, sagte Schiefner.