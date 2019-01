Einbruch bei Pflegedienst in Brüggen : Zweites gestohlenes Auto gefunden

Viersen/Mönchengladbach Das zweite Auto, das unbekannte Einbrecher bei einem Pflegedienst in Brüggen gestohlen hatten, ist wieder aufgetaucht.

(saja) Nach dem Diebstahl von drei Pflegedienstwagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Brüggen ist am Freitag das zweite gestohlene Auto in Mönchengladbach-Schrievers an der Watelerstraße/Ecke Oberlinstraße nach einem Hinweis sicher gestellt worden. Der weiße ­Fiat Panda mit der Folienbeschriftung „ASB-Gemeinsam“ und der Telefonnummer des Standorts Brüggen war bei einem Einbruch in der Nacht zum 2. Januar in Brüggen gestohlen worden. Den ersten Wagen hatte eine Mitarbeiterin in der Nähe des Tatorts gefunden. Nun wird noch das Fahrzeug mit dem Kennzeichen VIE- YR 205 vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise unter Ruf 02162/377-0.