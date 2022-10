Gute Nachricht für Familien : Das wird Schwalmtals Natur-Spielplatz

Schwalmtal „ Eine Nestschaukel, eine Wasser-Anlage und ein Rundweg für Bobbycar-Fahren: Das waren nur einige Ideen, die Anwohner bei der ersten Versammmlung zum neuen Spielplatz nannten. Wie es jetzt weiter geht.

Das dreieckige Grundstück, das sich am Ende des Neubaugebiets Burghof IV befindet, wird nördlich und östlich von einer rund 15 Meter breiten sowie im Westen zur Nordtangente hin von einer rund zehn Meter breiten Ausgleichsfläche umgeben sein. Diese Rasenfläche ist laut Bebauungsplan mit Obstbäumen zu bepflanzen. Die Haupteingangsbereiche werden voraussichtlich über die Verlängerung der Heinrich-Leven-Straße und den Stichweg der Lüttelforster Straße entstehen. Auch über die Südseite ist laut Petra Götz von der Jugendhilfe der Verwaltung eine gute Erreichbarkeit gerade mit dem Rad möglich.

Streetworker Joachim Hambücher regte an, dass man bei der Planung keinesfalls die zwölf- bis 16-Jährigen vergessen dürfe. „Je mehr Generationen sich dort treffen, desto stärker ist auch die soziale Kontrolle“, sagte er. Dies funktioniere etwa beim 2018 neu gestalteten Spielplatz Lunapark sehr gut.

Erneut hatte die Verwaltung bei der Planung eines Spielplatzes die Anwohner zum Mitmachen aufgerufen. Die Resonanz war überschaubar. „Wir befinden uns beim Thema Bürgerbeteiligung noch in den Anfängen“, sagte Götz. Das zeigte sich auch zum Ende der Versammlung, als es unterschiedliche Meinungen dazu gab, wie es nun weitergehen sollte: Was sollte aus den Ideen der Bürger werden, wie sollten diese von der neuen Planung erfahren?, lauteten die zentralen Fragen.

Petra Götz schlug vor, diese in den Arbeitskreis Spielplatz zu nehmen, daraus einen Entwurf zu erarbeiten und auf dessen Basis die Geräte zu bestellen. Theoretisch möglich, denn die Politiker hatten das Budget für den neuen Spielplatz bereits freigegeben. Die Verwaltung hätte also direkt die neuen Geräte bestellen können.

Dafür stehen insgesamt 90.000 Euro zur Verfügung: 60.000 Euro für neue Spielgeräte, das weitere Geld für die gesamten Erdarbeiten, Fallschutzmaterial, Wegeführung, Mobiliar und eine Bepflanzung. Die Ausschussmitglieder votierten dafür, die Schwalmtaler an der Planung zu beteiligen. Deswegen begann die Bürgerveranstaltung, wie Götz sagte, „mit einem weißen Blatt Papier“.

Zuvor wird Petra Götz für die nächste Sitzung des Fachausschusses am Mittwoch, 16. November aber „eine grobe Skizze“ als Tischvorlage anfertigen lassen. Sie sagt auch, dass in der Verwaltung zurzeit schon zahlreiche Projekte abzuarbeiten seien. Götz wird nun klären, inwieweit die Verwaltung die weitere Planung selbst leisten kann oder sich dafür externe Hilfe suchen muss. Nach der Bürgerinformation, so der Zeitplan, könnten dann die Geräte bestellt werden. Je nach Lieferzeit könnten diese im Frühjahr/Sommer 2023 montiert werden.