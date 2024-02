Neuer Spielplatz in Viersen Das wird Viersens ungewöhnlichster Spielplatz

Die Planer der Firma Eibe haben sich an dem zentralen Verbindungsweg und den vorhandenen Bäumen orientiert. Sie gliedern die Fläche in zwei unterschiedliche Bereiche. Diese Topografie wird aufgegriffen, indem jeweils ein Schwerpunkt mit einer eigenständigen Spiellandschaft - also einer großen Spiel- und Kletteranlage - gesetzt wird.