Stadion am Hohen Busch in Viersen : Viersens Schmuckkästchen

Stadion am Hohen Busch in Viersen

Das Stadion Hoher Busch wurde am Freitagabend offiziell eröffnet.

Es ist ja nicht so, als hätte die Sparkasse Krefeld nicht ohnehin einen maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass der 1. FC Viersen und die LG Viersen ihren Eigenanteil an der Modernisierung des Stadions am Hohen Busch stemmen konnten. Stolze 100.000 Euro schoss sie über ihre Bürgerstiftung zu den knapp 374.000 Euro bei, die der Fußball- und der Leichtathtletikverein aus Alt-Viersen an dem gesamten Modernisierungsvolumen von rund 1,2 Millionen zu tragen hatte.