Gewinner ausgezeichnet : Zwei Preise für Klimaschützer in Schwalmtal

Schwalmtal Schwalmtals E-Mobilität-Pionier Klaus Frisch und der Bewegungskindergarten Schier waren erfolgreich beim Klimaschutzwettbewerb. Das sind ihre Projekte.

Die 70 Mädchen und Jungen sowie das Team im Bewegungskindergarten Schier können sich erneut über den mit 600 Euro dotierten ersten Platz beim Klimaschutzwettbewerb freuen, den die Gemeinde Schwalmtal mit der Firma Westenergie ausgelobt hat. „Wenn wir noch einmal gewinnen, ist es bereits Tradition“, sagt Kindergartenleiterin Inge Schäben-Buscher lachend. Der mit 400 Euro dotierte zweite Platz ging an Klaus Frisch, der in Schwalmtal eine private Ladestation für Elektro-Autos betreibt.

Um damit fahren zu können, suchte Klaus Frisch nach einer Lademöglichkeit: „Ich wollte nicht nur etwas für mich schaffen, sondern für viele Menschen“, erzählt er. In Kooperation mit einer Berliner Firma habe er nach einer Lösung gesucht und diese in einer E-Ladesäule auf seinem Grundstück an der Kasender Straße 11 gefunden. Anfang 2016 sei dies die erste E-Ladesäule in der Gemeinde gewesen. „Eigentlich gehörte so etwas nach Berlin“, sagt Frisch lachend. „Bis zu zehn Autos“ würden pro Woche bei ihm auftanken, darunter auch Niederländer.