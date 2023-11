Weihnachtsmärkte 2023 im Kreis Viersen Weihnachtsmärkte bieten Glühwein, Grillwurst und Geschenkideen

Drei Tage Adventsmarkt gibt’s vom 1. bis 3. Dezember um den Lambertiturm in Nettetal-Breyell. Eröffnung ist am Freitag, 1. Dezember, ab 17 Uhr mit Begleitung der Turmbläser ab 17.30 Uhr. Ab 19 Uhr gibt’s Livemusik. Am Samstag, 2. Dezember, beginnt der Markt um 15 Uhr. Um 15.30 Uhr schaut der Nikolaus vorbei, ab 18.30 Uhr heißt es „Breyell singt“. Am Sonntag, 3. Dezember, geht es um 12 Uhr los, musikalisch begleitet wird der Markt ab 12.30 Uhr von einem Kinderchor. Im Lambertiturm finden unter anderem ein Marionettentheater mit Magdalene Jaspers am Samstag statt, eine Lesung von Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) für Kinder sowie eine Kombination aus Märchen und Musik von Diana Drechsler am Sonntag. Gratis-Eintrittskarten sind in der Kiependraeger-Apotheke, Lobbericher Straße 3 in Breyell, erhältlich.