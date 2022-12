Asuzeichnung in Schwalmtal Das sind die Träger des Heimatpreises 2022

Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) übergab im Bürgermeisterzimmer des Rathauses den ersten Platz des Heimatpreises an Lothar Lange. Lange ist aktiver Kulturschaffender in Schwalmtal, etwa durch die 1976 gegründete Laientheatergruppe am St.-Wolfhelm-Gymnasium.