Städtischer Nachwuchswettbewerb auf der Sommerbühne : Wer wird Viersens Young Talent?

Viersen Anfang August treten vier Bands und ein Solokünstler beim städtischen Nachwuchswettbewerb Young Talents auf der Sommerbühne auf. Ein Teilnehmer aus Viersen ist dabei.

Die Dülkener Gruppe Beyond konnte im vergangenen Sommer am Hohen Busch den Titel holen – bald sollen dort die nächsten „Young Talents“ gekürt werden. „Nach der erfolgreichen Open-Air-Premiere auf der Kulturbühne im vergangenen Jahr findet der Viersener Bandwettbewerb ,Young Talents‘ erneut unter freiem Himmel auf dem Hohen Busch statt“, teilt ein Stadtsprecher mit. Am Samstag, 6. August, kann das Publikum gemeinsam mit einer Fachjury die Leistungen der Nachwuchskünstler bewerten. Einlass ist ab 16 Uhr, um 17 Uhr beginnen die Auftritte.