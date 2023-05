Brandschutzbedarfsplan enthält Forderungen Das sind die Probleme bei der Feuerwehr Schwalmtal

Schwalmtal · Mit der Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr in Schwalmtal beschäftigen sich am Mittwoch, 31. Mai, 19 Uhr, die Mitglieder im Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus. Dabei geht es um Mängel an den Gerätehäusern und Personalnot.

30.05.2023, 16:47 Uhr

Die Feuerwehr braucht dringend ein neues Gerätehaus in Amern. Foto: Daniela Buschkamp

Mit der Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr in Schwalmtal beschäftigen sich am Mittwoch, 31. Mai, 19 Uhr, die Mitglieder im Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus. Unter Punkt 2 der Tagesordnung im öffentlichen Teil geht es um die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans. Ein Fazit aus dem im Ratsinformationssystem veröffentlichten Plan: „Verwaltung, Politik und Feuerwehr müssen ein Konzept zur Mitgliedergewinnung und Personalbindung erarbeiten.“ Wie in vielen Wehren ist die Tagesverfügbarkeit ein Problem, gerade zu „personalschwachen Zeiten werktags“. Außerdem drängt der Neubau der Feuerwehrgerätehauses Amern: Spätestens im Jahr 2027 sollte er fertig sein, denn dann wird ein neues Hilfeleistungsfahrzeug angeschafft – und das passt, so der Brandschutzbedarfsplan, „nach aktueller DIN-Norm nicht mehr in das bestehende Feuerwehrgerätehaus“. 2021 wurde die Verwaltung beauftragt, einen Standort für diesen Neubau zu finden. Ergebnisse sind noch nicht bekannt. Mittelfristig müsse auch eine Lösung für das nicht mehr Norm-gerechte Gerätehaus in Hehler gefunden werden. Dort fehlen Parkplätze, zudem berge der rückwärtige Parkplatz Unfallgefahren.

(busch-)