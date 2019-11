Niederkrüchten : Das sind die neuen Messdiener in St. Laurentius

In der katholischen Pfarrkirche St. Laurentius in Niederkrüchten-Elmpt wurden jetzt die neuen Messdiener vorgestellt. Foto: Markus Rick (rick)

Niederkrüchten Man muss nicht brav sein, um in der Messe zu dienen. sagt Lara. Sie zählt zu den sechs Messdienern, die vorgestellt wurden.

„Das macht Spaß!“ So lautete die sechsstimmige Antwort auf die Frage, warum sich Marie, Ida, Hannah, Lukas, Leah und Felix als Ministranten an der Pfarrei St. Laurentius in Niederkrüchten engagieren. Den erleichterten wie fröhlichen Gesichtern der Kinder, die sich zum Gruppenfoto mit ihren jungen Messdienerleitern aufgestellt hatten, konnte man die Begeisterung ansehen. Im Hochamt zum Allerheiligentag wurden die sechs neuen Ministranten der Öffentlichkeit vorgestellt.

Anschließend trafen sich die neuen und alten Messdiener im Pfarrheim zum Kuchenessen. Olaf Freystedt, einer der Leiter der Messdienergemeinschaft, hieß die Kinder noch einmal herzlich in der Gemeinschaft der Ministranten willkommen. „Jetzt bekommt jeder von Euch ein Messdiener-T-Shirt, das ihr bei unseren gemeinsamen Aktionen tragen könnt. So können alle sehen: Wir gehören zusammen,“ erklärte Olaf Freystedt.

Maries erster Gedanke am Freitagmorgen nach dem Aufwachen war: „Heute ist die Einführung“, erzählt Marie. „Ein bisschen aufgeregt war ich schon.“ Aber schiefgehen konnte nichts: Immerhin haben die sechs neuen Ministranten seit Juni einmal in der Woche – kurz vor dem 1. November sogar zweimal – geübt. Dabei halfen ihnen die älteren Messdiener Lara, Laurena, Christian und Sarina.

In der Messe zu dienen, sei nicht einfach. Das Schwierigste für Lukas ist, „zu wissen, wann was dran ist und wann ich losgehen muss“. Ida hatte ein gutes Mittel gegen solche Fragen: „Ich bin gestern Abend alles noch einmal im Kopf durchgegangen.“ Alle durften zur Gabenbereitung den Flambeau, den großen Leuchter, tragen – eine Besonderheit, die es nur im Hochamt gibt.

Ministrant zu sein, ist mehr als der Dienst am Altar. Die Messdiener machen gemeinsame Wochenendausflüge und verbringen regelmäßig Freizeit miteinander. Der junge Nachwuchs wird dabei unterstützt von Lara, Laurena, Christian und Sarina: Sie sind zwischen 15 und 17 Jahre alt und erfahrene Hasen am Altar. Auch sie sind mit Feuer und Flamme dabei. Laurena hat ein Familienerbe angetreten: „Meine Mutter hat das auch schon gemacht!“ Man darf auch schon mal verrückt sein“, sagte sie lachend. Zwar nicht in der Kirche, aber im wöchentlich stattfindenden Jugendraum. Dort treffen sich alte und neue Messdiener, um zu spielen, Kürbisse zu schnitzen und zusammen zu sein. Da wird dann auch viel Unsinn gemacht – zur großen Freude von Nachwuchsmessdienerin Ida. Lara betonte, dass man nicht „brav“ sein muss, um Messdiener zu werden. Für die Jugendlichen ist es ganz normal, sich in der Kirche zu engagieren. Ungewöhnlich findet das keiner ihrer Freunde an den weiterführenden Schulen.