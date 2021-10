Bürgerhaus in Dülken : Neues Pächterpaar ist tief in Dülken verwurzelt

Neues Pächterpaar ist tief in Dülken verwurzelt

Bürgerhaus in Dülken

Die neuen Pächter des Bürgerhauses, Marie und Torsten Grüters, mit Albert Becker von der VAB (m.) an der auffälligen Holzstamm-Wand. Foto: Ja/Proemper,Antje (proe)

Dülken Mit Torsten Grüters und seiner Frau Marie steht ein neues Pächterpaar an der Spitze des Bürgerhauses in Dülken. Zwei, die das Haus seit Jahrzehnten kennen und mit Dülken fest verbunden sind.

Die Freude steht Torsten Grüters und seiner Frau Marie ins Gesicht geschrieben. „Alle Samstage bis Aschermittwoch sind bereits belegt. Zwei Chöre proben donnerstags bei uns. Die ersten Anfragen für Abi-Bälle kamen und Anfragen für die Seminarräume liegen auch schon vor. Es scheint, als hätten die Menschen nur darauf gewartet, dass es im Bürgerhaus wieder losgeht“, sagt Torsten Grüters. Das Ehepaar ist der neue Pächter des Bürgerhauses in Dülken und steht offiziell seit dem 1. September am Start. Wobei die erste Veranstaltung am 17. September mit Erfolg über die Bühne ging. Alles lief hervorragend.