Kultur in Brüggen : Das sind die nächsten Künstler im Kulturforum

Brüggen Mit bekannten Namen wie Jörg Knör, Matthias Brodowyund Matthias Ningel geht es im Februar und März im Kulturforum auf Schloss Dilborn in Brüggen weiter.

Im Kulturforum Schloss Dilborn wird im Februar und März das Kulturprogramm fortgesetzt: Am Samstag, 12. Februar, 20 Uhr, ist Musikkaberettist Matthias Ningel mit seinem Programm „Kann man davon leben?“ zu Gast. Am Donnerstag, 3. März, 20 Uhr, wird Jörg Knörr mit „Comeback des Lebens“ erwartet. Am Samstag, 26. März, 20 Uhr, tritt dort Matthias Brodowy mit „Keine Zeit für Pessimismus“ auf. Wegen der Corona-Pandemie hat Orgsanisator Hermann Schröder die Stühle auf rund 140 reduziert. Weitere Plätze würden nicht verkauft, sagt er. So sei der Abstand größer. Hermann Schröder hofft, dass bald der normale Betrieb wieder möglich ist. Insbesondere mit Blick auf 2023: Dann könne das Kulturforum sein 20-jähriges Bestehehn feiern; dazu würde er gern ein außergewöhnliches Programm zusammenstellen. Doch zunächst gelte es, die Pandemie finanziell zu überstehen.