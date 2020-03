Vorlesewettbewerb im Kreis Viersen : 21 Schüler meistern den Vorlesewettbewerb

Kreis Viersen 21 Schülerinnen und Schüler hatten mitgemacht.

Ein Tisch und ein Stuhl in der Mitte des Sitzungssaals im Forum des Kreishauses, auf dem Tisch das Lieblingsbuch und ein Mikrofon, vor dem Tisch die Jury, auf den Zuschauerrängen Eltern, Freunde, andere Schüler – diese aufregende Situation haben 21 Schüler beim Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des deutschen Buchhandels gemeistert. Am meisten überzeugt war die fünfköpfige Jury von Felix Valerius von der Robert-Schumann-Europaschule in Willich (Gruppe Nordost) und Luisa Winnewisser vom Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen (Südwest). Sie werden beim Bezirksentscheid antreten. Die jeweils drei Besten aus jeder Gruppe erhielten einen Büchergutschein. Der Börsenverein schenkte jedem der Teilnehmer ein Buch.