Engagement in Brüggen : Der neue Behindertenbeirat plant erste Projekte

Der Behindertenbeirat bei seiner konstituierenden Sitzung. Foto: bigi

Brüggen Der neue Behindertenbeirat in Brüggen hat seine Arbeit aufgenommen. Er will sich unter anderem für eine Barrierefreiheit am Kreuzherrenplatz einsetzen. Doch das ist nicht das einzige Vorhaben.