Handwerk im Kreis Viersen : Das sind die besten Brote aus Brüggen und Niederkrüchten

Brüggen/Niederkrüchten Bei der öffentlichen Qualitätsprüfung gab es gute Ergebnisse für die teilnehmenden Betriebe aus Brüggen und Niederkrüchten: So schnitten sie ab.

Die Bäckerei Achten aus Niederkrüchten, die Bäckerei Erich Lehnen aus Brüggen-Bracht sowie die Landbäckerei Stinges und Söhne aus Brüggen gehören zu den erfolgreichen Teilnehmern der öffentlichen Qualitätsprüfung, zu der die Bäcker-Innung Krefeld/Viersen/Neuss jetzt auf den Kreuzherrenplatz in Brüggen eingeladen hatte. Karl-Ernst Schmalz , Prüfer vom Deutschen Brotinstitut, untersuchte am Freitag und Samstag die eingereichten Produkte nach einem festgelegten Kriterienkatalog. Dazu gehören etwa der Geschmack, das Aussehen die Zähigkeit sowie die Beschaffenheit von Kruste und Teig.

Neuinfektionen an sieben Schulen im Kreis Viersen

Corona im Kreis Viersen : Neuinfektionen an sieben Schulen im Kreis Viersen

Die Bäckerei Achten aus Niederküchten-Elmpt hatte sich mit fünf Brotsorten an der freiwilligen Qualitätsprüfung beteiligt: Die Bestnote erhielt sie für ihr Kürbiskernbrot sowie für „Theos Ackerkruste“, mit „Gut“ (97 Punkte) wurde das „Altdeutsche Landbrot“ bewertet; nicht prämiert wurden die „Elmpter Kruste“ (88 Punkte) und die „Bäcker Willi Roggenkruste“ (87 Punkte).

Im vergangenen Jahr in Krefeld waren 16 Innungsbetriebe mit 88 Produkten dabei gewesen. „Früher ging es bei der Qualitätsprüfung tatsächlich um Qualität“, erläutert Weißert, selbst Bäckermeister in Krefeld. Diese sei nicht immer gegeben gewesen. Dies sei bei der heutigen Qualitätsprüfung anders: Die Bäcker würden sich daran beteiligen, um ihre Produkte neutral bewerten zu lassen und um an weiteren Prüfungen teilnehmen zu können. Wer für ein Produkt drei Mal hintereinander die Bestnote „Sehr gut“ erhalte, werde mit Gold prämiert. „Für die Kunden ist das ein Kauf-Argument“, sagt Rudolf Weißert. Und für die erfolgreichen Bäcker sei es eine gute Gelegenheit, sich von der Konkurrenz abzuheben, wenn sie mit Prämierungen und mit Bestnoten werben könnten. Daniela Buschkamp