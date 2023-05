Innung prüft Backwerk Das sind die besten Bäcker in Brüggen

Brüggen · Die Bäckerei Erich Lehnen und die Landbäckerei Stinges haben erneut an der öffentlichen Brotprüfung der Innung Krefeld-Viersen-Neuss in Krefeld teilgenommen. Insgesamt 56 verschiedene und anonym abgegebene Brote ließen Innungsbäckereien aus der Region während der Aktionstage beim „Markt für Genießer“ am 7. Mai nach einem strengen Kriterienkatalog testen.

15.05.2023, 15:35 Uhr

Bäckermeister Erich Lehnen aus Brüggen-Bracht schnitt erneut sehr gut bei der Brotprüfung ab. Foto: Kreishandwerkerschaft

Das sind die Ergebnisse: Die Bäckerei Lehnen mit Sitz in Brüggen-Bracht erhielt bei neun geprüften Backwaren sechs Mal die Note „sehr gut“ (für Schwarz-, Bauern-, Dinkelquark-, Vollkorn-Schrot und Eifeler Brot sowie für Schnittbrötchen) sowie drei Mal die Note „gut“ für Mühlen-, Hülster Land- und Holsteiner Schwarzbrot. Die Landbäckerei Stinges erhielt für vier eingereichte Brote je zwei Mal die Bewertungen „sehr gut“ (Hütten- und Walnussbrot) und „gut“ (Brote Rogger und Bergsteiger). Brotprüfer Karl Ernst Schmalz vom Deutschen Brotinstitut beurteilte 39 Proben mit „sehr gut“, 16 mit „gut“. Neben den beiden Bäckereien aus der Gemeinde Brüggen waren dabei: die Betriebe Weißert und Gruyters (beide Krefeld), Steeg’s Backhaus, van Densen und Bölte (alle Tönisvorst), Café Poeth (Kempen-St. Hubert), Wilhelm Esser (Kaarst) und Bäckerei Puppe (Neuss). Zudem sammelten die Bäcker 1220 Euro Spenden für soziale Zwecke.

(busch-)