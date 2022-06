Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium Viersen : Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur

Viersen Das sind die Absolventen des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums Viersen — wir gratulieren!

Folgende Schülerinnen und Schüler des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums in Viersen haben in diesem Jahr ihr Abitur bestanden und in der Festhalle am Hermann-Hülser-Platz ihre Abitur-Zeugnisse erhalten: